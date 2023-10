Пушат и горят: Руски военни летища и хеликоптери в пламъци (ВИДЕО)

Става въпрос за летището в Бердянск, което беше обстреляно и то с поразяващ резултат - данните какви и колко точно са пораженията варират според източниците (украински или руски), но всички определят случилото се за колосална руска загуба: Унищожени хеликоптери и загинали руски войници: Данните след ударите в Бердянск и Луганск (ВИДЕО)

На видеокадрите се виждат огромни огнени кълба и вторични експлозии, както и един хеликоптер, който е оцелял след първоначалния удар:

Reported as additional footage of Berdyansk airport this night. Looking at the fires, its seems 3 helicopters are on fire (smoke coming from the left indicates a 4th might be on fire as well) while ammunition can be heard exploding in the background. https://t.co/hOFrU6mmCR pic.twitter.com/5MqJgz9ZX1