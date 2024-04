Иновацията, която позволи на Русия да наложи въздушно превъзходство в Украйна (ВИДЕО)

Модулът УМПК за руски бомби е създаден в процес на "проба-грешка", в момент, когато руснаците спешно се нуждаеха от прецизни бомби с голям обсег. Днес те вече се използват широко на украинския фронт, като са едни от най-ефективните видове оръжия в руския арсенал: Умни бомби срещу дронове: Най-силните оръжия на Русия и Украйна на фронта сега (ВИДЕО)

Тези бомби са оборудвани със специални модули с криле, които позволяват на боеприпасите да летят по планирана с навигация тракетория към съответната набелязана цел. Крилата излизат от модула под бомбата веднага след откачането и я насочват към целта.

Video from a Russian aircraft after dropping four FAB aerial bombs with UMPK glide kits. https://t.co/jcN3e0mPi7 pic.twitter.com/lfbGgNjkuk