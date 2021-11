Заради нов вариант на коронавируса: Великобритания спря полетите до ЮАР и още 5 африкански държави

"Агенцията за здравна безопасност на Обединеното кралство изследва новия вариант на коронавируса. Трябва да изчакаме повече данни за него, но като предпазна мярка шест африкански държави ще бъдат добавени в червения списък за коронавируси от полунощ, пътуванията със самолет до тях ще бъдат отменени, а британците ще трябва да спазват карантина при завръщането си от тях", написа Джавид в Twitter.

COVID-19 UPDATE:@UKHSA is investigating a new variant. More data is needed but we're taking precautions now.



From noon tomorrow six African countries will be added to the red list, flights will be temporarily banned, and UK travellers must quarantine.