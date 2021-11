Дойде ли по-лош и страшен коронавирус - внимание към ЮАР

Вариантът носи научното наименование B.1.1.529, като има голяма вероятност да получи названието "Ню", след като от СЗО приеха видовете на вируса да се означават с букви от гръцката азбука. Той съдържа 32 мутации, много от които показват неговата висока заразност, резистентност към ваксини и повече промени в шиповия S-протеин (с който вирусът прониква в клетките ни) от всички други варианти досега.

Възможно е вариантът се е формирал при човек с отслабена имунна система, например пациент с ХИВ - нещо, което е огромен проблем в Африка, като именно ЮАР е на едно от първите места по брой серопозитивни в света. Как е възможно коронавирусът да мутира със светкавична скорост, когато попадне в организъм на човек, който е със сериозни имунни дефицити - НАУЧЕТЕ ТУК!

За сериозността на откритието алармира и математикът и специалист по анализ на данни проф. Кристина Пейгъл от Юнивърсити Колидж Лондон (UCL). Според нея в потвърждение на това са и данните, които сочат, че само за 3 седмици, положителните проби в южноафриканската провинция Хуатенг от под 1% позитивни тестове са нараснали до 30 на сто. Тя уточнява, че секвенирането на пробите оттам е показало, че B.1.1.529 започва бързо да измества досега доминиращия Делта вариант - първо са намерени 6 случая, на следващия ден буквално вече са открити 77 т.е. чрез процес на секвениране, който е по-труден и се прави на малка част от положителните тестове. Тя прилага и диаграма на разпространението на различните варианти в Хуатенг, от която става ясно, че новият вариант се разпространява светкавично.

The bias of sequences towards Guateng means that it looks as if B.1.1.529 is rapidly taking over from Delta (red) and C.1.2 (yellow) on chart of sequenced cases - but few samples.



