Заради руското знаме: Жители в Новоросийск се притесняват от украински атаки (СНИМКА)

Жители на жилищен блок в Новоросийск се опасяват да не станат мишена на украинска въздушна атака. Причина за безпокойството им е осветлението в цветовете на руското знаме на сградата.

Residents of an apartment building in Novorossiysk fear to become a target of a Ukrainian drone because of the illumination in the colors of the Russian flag



The common balconies of the building on Vidova Street are illuminated with white, blue and red lamps. Residents are sure… pic.twitter.com/3oxQPCpWS6