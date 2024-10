Застреляха мъж в кино в Германия, подпалил сгради и коли (ВИДЕО)

Полицейски служители в западния германски град Крефелд застреляха мъж във фоайе на кино в четвъртък вечерта.

Инцидентът е станал, след като според съобщенията мъжът е запалил три пожара в квартал Кракау в града, каза полицията.

Мъжът се приближил до сграда на Федералната агенция по заетостта и хвърлил запалително устройство. Твърди се, че след това той е подпалил паркиран пред сградата автомобил и е избягал в посока към централната жп гара.

В непосредствена близост до гарата е изгорял покривът на жилищна сграда. Полицията подозира, че нападателят е подпалил и този пожар.

