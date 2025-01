Зеленски: Бяхме измамени, че ще ни приемат в НАТО (ВИДЕО)

Западът е измамил Украйна, обещавайки й един ден да приеме страната в НАТО. Това стана ясно от думите на украинския президент Володимир Зеленски по време на пресконференция на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. "Някои държави от самото начало нямаха много прозрачна политика, те не ни подкрепяха за НАТО. И това бяха просто фалшиви думи, че да, Украйна ще бъде в НАТО", каза той.

