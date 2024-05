Зеленски: Благодаря на Испания за животоспасяващата подкрепа (ВИДЕО)

Това написа в социалната мрежа Х украинският президент Володимир Заленски, който е на посещение в Испания. В Мадрид той подписа с премиера Педро Санчес двустранно споразумение за сътрудничество в областта на сигурността. Още: Зеленски пристигна в Испания (ВИДЕО)

"Тази година Испания ще предостави на Украйна 1 милиард евро военна помощ. И още 5 милиарда евро за периода 2024-2027 години чрез фонда за подпомагане на Украйна в рамките на Европейския фонд за мир", посочи Зеленски. Според публикации в испанските медии това е най-големият пакет военна помощ, отпускан в историята на страната. Още: Испания предоставя на Украйна безпрецедентен пакет помощ от 1,1 милиарда евро

"Хуманитарна помощ, икономическо възстановяване и реконструкция, подкрепа за украинските реформи по пътя към членство в ЕС и НАТО и нашата Формула на мир, засилване на санкциите срещу Русия - всички тези области на сътрудничество са очертани", написа още Зеленски.

С Педро Санчес са говорили за ситуацията на фронта, за руските усилия за разширяване на войната.

Зеленски се срещна още и с председателите на двете камари на парламента Педро Ролан и Франсина Арменгол, на които също благодари за оказаната подкрепа.

Украинският президент имаше аудиенция и при краля на Испания Фелипе Шести, който го посрещна още на летището със специални почести.

Посещението на Зеленски в Испания и Португалия беше планирано за средата на май, но се отложи заради руското настъпление в Харковска област. Още: Зеленски отмени посещението си в Испания заради тежката обстановка на фронта

Във вторник той ще бъде в Португалия. От канцеларията на премиера Луиш Монтенегро съобщиха, че "работната визита на президента Зеленски е част от общото ни желание за задълбочаване на отличните отношения между двете държави, със специален акцент върху засилването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната".

Today in Madrid, Prime Minister @sanchezcastejon and I signed a bilateral agreement on security cooperation.



Spain will provide Ukraine with €1 billion in military assistance this year and additional €5 billion for the period 2024-2027 through the Ukraine Assistance Fund under… pic.twitter.com/zETHgcb44o