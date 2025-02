Зеленски: Имаше руски десант, загинаха хора от кабинета ми (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски разказа повече подробности за опитите за убийството му в началото на пълномащабната инвазия, когато отделни руски десантни групи са успели да проникнат в столицата Киев. По време на тези опити за покушение са загинали хора от президентската канцелария, стана ясно от думите му.

В интервю за Guardian украинският президент разказа как малко преди нахлуването на руските войски през февруари 2022 г. при него са били изпратени "пратеници" от страна на Москва - по-специално представители сред депутатския корпус, които се опитали да го убедят да избяга от страната. "Дойдоха и казаха, че утре ще бъдем окупирани, трябва да бягаме", каза президентът. Също с призиви да напусне Украйна са му се обадили и някои лидери на различни държави, допълни още той.

"Имаше натиск от различни страни. Имаше хора, които искаха да убиват. Имаше изстрели и т.н. Загинаха наши хора тук, в канцеларията, други наши хора се защитаваха. Имаше десант, всичко това се случи. И паралелно с това имаше ултиматуми, упражняваше се натиск", разказа Зеленски.

