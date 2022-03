Зеленски: Ние ще победим и това ще бъде победа за целия демократичен свят (ВИДЕО)

„Пожелавам ви здраве, народи на Европа! Ето как нашите военни, нашите герои по света ни поздравяват в Украйна! Тези, които защитават нашите домове, нашите деца, нашето бъдеще, нашата свобода, нашата Европа, украинска Европа, която е част от вашето семейство. Но напоследък всички ние, гражданите на Украйна, започнахме да поздравяваме така, не само военните, всички ние“, казва Зеленски в обръщението си. "Ако победим, а ние ще победим, това ще бъде победа за целия демократичен свят, това ще бъде победа на светлината над тъмнината", каза още украинският президент.

⚡️#Zelensky delivered a televised speech to the people of #Europe.



“Do not be silent, support #Ukraine. Because if Ukraine does not survive, the whole Europe will not survive. If Ukraine falls, the whole Europe will fall.”



Video: President’s Office. pic.twitter.com/AY4g5LY4TS