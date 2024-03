Зеленски: Обстановката в Одеса и Николаев е тежка след ударите по енергийни съоръжения (ВИДЕО)

„В Одеса и Николаев обстановката е тежка след ударите по енергийни съоръжения, ангажирани са всички необходими служби и ремонтни екипи. Следобед отново беше ударена Одеса, има и ранени. Харков все още е особено труден, но всеки ден добавяме по малко енергия към града. Благодарен съм на всички, които работят за града, на всички, които се грижат за хората и помагат на съседите си“, каза още той.

Още: Зеленски: Нищожеството Путин мълча цял ден (ВИДЕО)

„Сега е изключително важно да се обърне внимание на тези, които се нуждаят от подкрепа. И дори ако хората се чувстват неудобно да молят другите за помощ, моля, обърнете внимание сами, подкрепете ги и не ги оставяйте сами с трудностите“, призова украинският президент.

Още: Зеленски към световни лидери: Трябва да накараме разбеснялата се сила да се върне към правилата (ВИДЕО)

„Благодаря на всички, които пазят хората и ценят живота! Благодаря на всички, които са с Украйна! Слава на Украйна!“, завърши словото си Зеленски.

Zelenskyi's evening speech



--



I thank everyone who is working to eliminate the consequences of Russian strikes. Kyiv - ballistics today, damaged houses, the building of the Academy of Arts. People have been injured - everyone has been provided with the necessary assistance.… pic.twitter.com/L5H3t7V6Af