Зеленски поздрави Тръмп: Украйна, като една от най-силните армии в Европа, ще гарантира дългосрочен мир

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави Доналд Тръмп за победата на президентските избори в САЩ и се обърна към него:

"Очакваме с нетърпение ера на силни Съединени американски щати под решителното ръководство на президента Тръмп. Ние разчитаме на продължаващата силна двупартийна подкрепа за Украйна в Съединените щати."

Ето какво още написа той в Х:

"Оценявам ангажимента на президента Тръмп към подхода "мир чрез сила" в световните дела. Точно това е принципът, който на практика може да доближи справедливия мир в Украйна. Надявам се, че заедно ще го приложим."

"Ние сме заинтересовани от развитието на взаимноизгодно политическо и икономическо сътрудничество, което ще бъде от полза и за двете ни нации. Украйна, като една от най-силните военни сили в Европа, се ангажира да гарантира дългосрочен мир и сигурност в Европа и трансатлантическата общност с подкрепата на нашите съюзници.

Очаквам с нетърпение лично да поздравя президента Тръмп и да обсъдим начините за укрепване на стратегическото партньорство на Украйна със Съединените щати."

