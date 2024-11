Нетаняху поздрави Тръмп: Скъпи Доналд, това е нова ера в големия съюз между Израел и САЩ

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави кандидата на републиканците Доналд Тръмп с победата му на току-що приключилите президентски избори в САЩ.

"Скъпи Доналд и Мелания Тръмп,

Поздравления за най-великото завръщане в историята. Това е ново начало за Америка и ново мощно потвърждение към големия съюз между Израел и Америка.

Това е огромна победа!"

Dear Donald and Melania Trump,



Congratulations on history’s greatest comeback!



Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.



This is a huge victory!



In true friendship,…