Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток, който се оказа основна фигура в преговорите с Украйна и Русия - Стив Уиткоф - заяви, че разговорите му с руския диктатор Владимир Путин са били „убедителни“ и са били съсредоточени върху евентуално мирно споразумение, основано на статута на „петте територии“. Става въпрос за незаконно анексираните от Руската федерация с фалшиви референдуми през есента на 2022 г. Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, които армията на Путин не контролира напълно, както и окупирания през 2014 г. полуостров Крим.

Уиткоф, който се срещна с Путин в Санкт Петербург на 11 април, заяви, че руският диктатор е изразил желание за „постоянен мир“, въпреки че „ни отне известно време, за да стигнем“ до тази точка. Думите на стопанина на Кремъл, предадени от американския пратеник, срещнал се вече три пъти с него тази година, са странни - той по никакъв начин не показва, че иска примирие в Украйна. Не се съгласи с пълно прекратяване на огъня за 30 дни, макар Киев да го стори още преди месец. Обвърза с куп условия примирието в Черно море, а освен това режимът му постоянно обвинява Украйна, че обстрелва енергийна инфраструктура. В същото време руските зверства не спират и най-актуалният пример са двете балистични ракети, които поразиха Суми, отнеха живота на 35 души и раниха поне 120 други, включително деца.

„Това мирно споразумение се отнася до тези така наречени пет територии“, каза Уиткоф в коментар за Fox News. „Но в него има много повече. Мисля, че може би сме на прага на нещо, което ще бъде много важно за целия свят“.

Пратеникът намекна и за по-широка стратегическа амбиция, свързана с бизнес стимули. „Виждам възможност за промяна на руско-американските отношения чрез някои много убедителни търговски възможности. Това дава и истинска стабилност на региона", твърди той.

🤡 Whitcoff arrives from Putin and states that the peace deal on Ukraine concerns five territories



Steve Whitcoff — the very negotiator from Trump’s team who greeted Putin with his hand on his chest — has once again commented on his hours-long conversation with the dictator.… https://t.co/lB389tICAm pic.twitter.com/z61rz2heFJ