Зеленски пристигна във Ватикана, ето кой го посрещна (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна във Ватикана, където се очаква тази сутрин да присъства на аудиенция при папа Франциск, пише италианската агенция ANSA.

Припомняме, че папата неведнъж е призовавал за край на войната в Украйна и по света, а Ватикана е изпратила поне три линейки с лекарства от началото на конфликта. През пролетта обаче главата на Римокатолическата църква направи противоречиво изявление, в което прикани Киев да "вдигне бялото знаме" пред Русия. Изказването му предизвика остро дипломатическо напрежение с Киев.

В Рим Зеленски бе посрещнат от италианския премиер Джорджа Мелони.

Украинският президент пристигна днес във Ватикана, където го очакваше шествие през площад "Свети Петър" и Арката на камбаните. При пристигането си в двора на Сан Дамазо Зеленски беше посрещнат от регента на папския дом монсеньор Леонардо Сапиенца, за да се качи след това до Третата лоджия и да се срещне с понтифика в залата на библиотеката на Апостолическия дворец.

