Зеленски пристигна в Лондон за среща със Стармър и Рюте (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Великобритания за разговори с премиера Киър Стармър и с новоназначения генерален секретар на НАТО Марк Рюте.

Говорител на Стармър заяви пред репортери, че британският премиер ще „потвърди непоколебимата подкрепа на Обединеното кралство за Украйна в лицето на продължаващата руска агресия“.

🇺🇦 President Zelensky has arrived in London for meetings with NATO's new Secretary General Rutte and UK Prime Minister Starmer. pic.twitter.com/8RaSj5qdgn