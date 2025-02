Зеленски: Виждам по-реалистично нещата от Тръмп. Украйна няма да приеме никакви мирни преговори без свое участие

Украйна няма да приеме никакви двустранни мирни преговори без тя самата да участва в тях. Не само това - за Украйна е важно на масата за преговори да присъстват европейските й партньори. Това заяви президентът Володимир Зеленски пред репортери по време на работното си посещение в Херсонската АЕЦ, помолен да коментира телефонния си разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп предния ден.

"Заявявам това много ясно на нашите партньори. Всякакви двустранни преговори за Украйна (не говоря за други теми, там те са свободни да разговарят) без наше участие ние няма да приемем", каза Зеленски.

Иначе разговора си с Тръмп той определи като "един наистина добър почти едночасов разговор". По време на разговора Тръмп му е казал, че според него "Путин иска мир и иска войната да свърши" и добавил към Зеленски - "Знам, че и ти го искаш."

Украинският президент коментира това така - "Казах му: Вие ​​говорите с Путин като с лидер на руската държава, а аз говоря с вас и го мисля за враг. И ми се струва, че съм повече в реалността. Затова не вярвам". Зеленски отново отбеляза, че никой не може да принуди Путин да приключи войната по справедлив за Украйна начин. Затова е важно Украйна да получи гаранции за сигурност - само това би спряло Путин.

