ЕС прати на Украйна първи транш от големия заем, обезпечен със замразените руски активи

Държавният бюджет на Украйна получи 3 млрд. евро от Европейския съюз в рамките на инициативата ERA, която предвижда предоставянето на средства от замразени руски активи на Украйна. Това е първият транш от ЕС, който е по линия на големия заем, обезпечен с приходите, извлечени от конкретните активи. Киев ще насочи този ресурс към "приоритетни бюджетни разходи“, заяви министър-председателят Денис Шмихал.

"Почти три години след началото на руската агресивна война Украйна може да разчита на своите приятели и партньори. Днес предоставяме 3 млрд. евро на Украйна - първото плащане от частта на ЕС от заема на Г-7. Даваме на Украйна финансовата мощ да продължи да се бори за свободата си и да победи", написа в X председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

