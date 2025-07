След почти месец криене: Аятолахът се появи за свещен празник (ВИДЕО)

След като почти 1 месец аятолах Али Хаменей не се беше появявал публично, той най-после го стори. Видеокадри показаха Хаменей, който поведе церемонията по честване на Ашура (на арабски: عاشوراء) - един от шестте основни мюсюлмански празника и се отбелязва на десетия ден от месец мухарам. Шиитите свързват празника със смъртта на Хюсеин ибн Али (синът на Али ибн Абу Талиб и внук на Мохамед). Всяка година те оплакват Хюсеин ибн Али на лобното му място в град Кербала, където има построено специално място за поклонение. Иран е шиитска държава.

Когато Хаменей се появи на церемонията, залата избухна в бурни аплодисменти. Хората почти бяха забравили как е изглеждал техният лидер, докато се е крил под земята, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

От видеото се вижда, че аятолах Хаменей изглежда в добро здраве. Той не беше излизал публично от първото десетдневие на месец юни и вече тръгнаха спекулации какво се случва, след като активната фаза на "12-дневната война" с Израел приключи отдавна.

This is the moment Iran’s Supreme Leader Khamenei entered Imam Khomeini Hosseiniyeh for Ashura night mourning ceremony. https://t.co/PmkC43s3OZ pic.twitter.com/Z867RQp8GP