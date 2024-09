Анчелоти го засипа с похвали, но Мбапе не остана доволен от новия си съотборник (ВИДЕО)

Във вторник вечерта защитаващият титлата си отбор на Реал Мадрид стартира кампанията си в Шампионска лига с победа, като победи Щутгарт с 3:1 на "Бернабеу". Килиан Мбапе откри резултата с петия си гол за Мадрид, преди Дениз Ундав да изравни за германския клуб. Антонио Рюдигер възстанови преднината на мадридчани седем минути преди резервата Ендрик да подпечата победата с далечен удар в 95-тата минута.

Това беше вторият гол на Ендрик за клуба и първият му в Шампионската лига, при дебюта му в турнира. С него той стана и най-младият голмайстор на Реал в историята на най-комерсиалната надоревара - на 18 години, един месец и 27 дни. Решението му да стреля далеч от наказателното поле, макар Мбапе и Винисиус Жуниор да се намираха в по-добри предни позиции, беше тема на дискусия след мача, а вратарят Тибо Куртоа призна, че са щели да "убият" бразилеца, ако не беше вкарал.

Endrick had Mbappé on his left and Vinicius on his right, but instead decided to take a long-range shot—and scored an incredible goal on his UCL debut 🤯🇧🇷



Incredible confidence from the 18-year-old 📈



pic.twitter.com/j8jO0EEIFF