Англия показа реакция! Ас на Ливърпул блести, а треньорът намекна за напускане (ВИДЕО)

Националният отбор по футбол на Англия показа реакция след загубата от Гърция, побеждавайки Финландия с 3:1 като гост в среща от Лигата на нациите. "Трите лъва", които завършиха втори на тазгодишното Европейско първенство в Германия, се наложиха на стадиона в Хелзинки след голове на Джак Грийлиш, Трент Александър-Арнолд и Деклан Райс.

Хари Кейн се завърна на върха на атаката на Англия, след като лекуваше контузия. В 18-ата минута гостите поведоха след прецизен удар на Грийлиш. След почивката Трент удвои с гол от пряк свободен удар в 74-ата минута. Футболистът на Ливърпул изигра много силен мач, в който се подвизаваше като ляв бек, като записа 130 докосвания, 3/3 спечелени дуела, 10 подавания във финалната третина и 6 точни дълги подавания.

