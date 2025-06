Англия уж махна големия виновник, а бере исторически срам

Англия загуби за пръв път в историята си от африкански отбор. На „Сити Граунд“ в Нотингам "трите лъва" бяха победени от Сенегал с 1:3. "Лъвовете на Теранга" се превърнаха и в първия тим, който вкарва три гола на островитяни в един мач. За националния селекционер Томас Тухел това бе първо поражение начело на състава. До момента под негово ръководство англичаните не убеждават напълно с играта си.

А всичко за "трите лъва" започна по план. Хари Кейн откри резултата за домакините в седмата минута. До почивката обаче Исмаила Сар възстанови паритета. Хабиб Диара осъществи пълен обрат в 62-рата минута. Малко преди да изтече редовното време гол на влезлия като резерва Джуд Белингам беше отменен заради игра с ръка. В добавеното време на сблъсъка Шейх Сабали сложи точка на спора.

Senegal become the first African side to defeat England 🌍👏 pic.twitter.com/0B7LhFjLKN

Така Сенегал нанесе първо поражение на Англия от африкански противник от 22 срещи до момента. Загубата предизвика освирквания сред публиката, три дни след неубедителната игра на англичаните при победата над Андора в световните квалификации. Както е известно, в изминалите три мача от световните квалификации момчетата на Тухел се справиха Албания, Латвия и Андора.

"Разочароващ резултат. Не съм сигурен дали може би не заслужаваше малко повече резултат", каза Тухел и допълни: "Но отново чувствах, че сме малко замръзнали, недостатъчно активни за дълго време от мача. Допуснахме първите два гола - много лесни голове, при които трябваше да се защитим по-добре. Реакцията беше добра, след като вече изоставахме резултата, изведнъж станахме по-активни, по-свободни и по-агресивни. След това имахме големи шансове да изравним.“

Немският селекционер пое поста в края на 2024 година. Той наследи временния наставник Лий Карсли. Преди двамата начело на "лъвовете" беше Гарет Саутгейт, който ще остане в историята с двата загубени европейски финала. Въпреки раздялата със Саутгейт обаче, нещо в редиците на островитяни все още не се получава.

The England squad are the most valuable national team in the world 😮‍💨💰 pic.twitter.com/81RGzyUenG