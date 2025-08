Един от най-трогателните моменти във футбола: Когато "Анфийлд" избухна в подкрепа на Роналдо (ВИДЕО)

Ливърпул и Манчестър Юнайтед са два от най-враждуващите отбори в световния футбол. Конкуренцията между двата клуба за това кой е номер 1 в Англия пренесе съперничеството им на друго ниво. Но през годините и двата английски гранда са демонстрирали, че имат уважение един към друг. Един от най-респектиращите моменти дойде през 2022 година, когато феновете на Ливърпул показаха изключителна подкрепа към суперзвездата Кристиано Роналдо.

През април 2022-ра Роналдо съобщи съкрушителната новина, че той и половинката му Джорджина са загубили новороденото им дете. Новината дойде непосредствено преди дербито между Ливърпул и Юнайтед. В седмата минута на срещата феновете на домакините на "Анфийлд" се изправиха на крака и аплодираха Роналдо в знак на подкрепа към легендарния номер 7 на "дяволите" и неговото семейство.

Liverpool fans showed their respect for Cristiano Ronaldo after the passing of his son ❤️



Humanity at its best. pic.twitter.com/KQA4Nq2E9B