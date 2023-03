Ас на Байерн Мюнхен: Аз съм популярен нeудачник

"Животът на професионалния футболист е много готин, няма спор. Можеш да се наслаждаваш на живота, но след тренировка няма нищо за правене. Малко е притеснително, че няма какво да правя особено когато всичките ми приятели имат работа", заяви крайният защитник на баварците, които извършиха треньорска рокада, заменяйки Нагелсман с Тухел.

🎙️“I have no family, my girlfriend doesn’t live with me and I probably have like five friends. I’m a popular loser.



Life as a professional footballer is great to relax and enjoy. But after training, there's nothing to do.” 🇨🇦



-Alphonso Davies pic.twitter.com/edPg340ue5