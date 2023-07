Ас на Ливърпул скъси лятната си ваканция, тренира за формата на живота си

Александър-Арнолд, който не игра на висота през миналия сезон, е мотивиран до краен предел да се завърне по-силен през новата кампания. Той иска да направи летящ старт за новия футболен сезон и поради тази причина вече започна да тренира индивидуално.

Английският национал изкачва планини и кара колело на голяма надморска височина, възползвайки се от предимствата на високопланинската подготовка. Той прекъсна лятната си почивка преждевременно и се отдаде на тренировки.

Trent Alexander-Arnold has been hiking up mountains&cycling at altitude after cutting short his summer break in a bid to return to Liverpool in the best shape of his career.



