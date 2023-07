Ливърпул има нова трансферна цел, Арсенал и Челси също са в битката

Според информациите, Лавиа е поставен високо в трансферния списък с желания на Юрген Клоп, като на "Анфийлд" смятат младока за "топталант". Източниците на Романо очакват скоро Ливърпул да влезе в преговори със Саутхямптън, за да изпревари конкуренцията за подписа на играча.

ОЩЕ: Ливърпул взима халф на Байерн Мюнхен

Арсенал и Челси конкурират Ливърпул за Лавиа

Ромео Лавиа е следен и от отборите на Арсенал и Челси, които също имат интерес да го привлекат. Белгиецът е юноша на Андерлехт, а също така преминава и през школата и първия отбор на Манчестър Сити, но през 2022-ра напуска "Етихад" в посока Саутхямптън.

Лавиа се подвизава като дефанзивен халф, като мърсисайдци продължават да търсят такъв, но с едно основно качество - да е физически по-здрав. Ливърпул е набелязал още две имена, но в последните седмици има затишие около тях.

