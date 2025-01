Барса сменя Левандовски с голмайстора на друг европейски гранд

Ръководството на Барселона е намерило кой да замени една от големите звезди на тима Роберт Левандовски. Както е известно, полският голмайстор e вече на 36 години, което се смята за доста напреднала футболна възраст. Именно поради тази причина шефовете на каталунците усилено му търсят заместник. Те вече са избрали кой да наследи Лева като ще се насочат към тарана на друг европейски гранд.

Според испанския вестник „Спорт“ ръководството на Барселона се е спряло на нападателя на Ювентус Душан Влахович за заместник на Левандовски. 24-годишният сръбски национал се представя на доста добро ниво с екипа на „старата госпожа“ като до момента е записал 125 мача за тима във всички турнири, в които е реализирал 53 попадения и е направил 11 асистенции. Той има договор с Юве до лятото на 2026 година като е оценен на 60 милиона евро.

