Барселона подписа със съотборник на Мартин Георгиев, постави му 400 млн. откупна клауза

Гаридо е роден през 2004 година и е съотборник на българския талант Мартин Георгиев в академията на Барселона. Той и Георгиев няколко пъти са викани да тренират с първия отбор на Барса, а сега испанецът бе възнаграден и с нов договор.

Любопитното е, че клаузата за освобождаване, заложена в договора на Гаридо, е на стойност 400 милиона евро. Това на практика прави футболиста непродаваем в следващите две години, като се очаква той да бъде по-често въвличан в първия отбор.

Наскоро Мартин Георгиев отново тренира с първия отбор на Барса (ВИДЕО).

Official, completed. Spanish talent Aleix Garrido has signed new deal with Barça valid until June 2025. 🔵🔴 #FCB



Born in 2004, Garrido will have release clause included into his contract valid for €400m. pic.twitter.com/hvhyGWueoa