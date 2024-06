Баща и син на футболния фронт: Петер и Каспер Шмайхел споделят незабравимо интервю на Евро 2024 (ВИДЕО)

Каспер беше капитан на страната си при равенството 1:1 срещу Англия. Хари Кейн вкара покрай бившия страж на Лестър Сити и Манчестър Сити в 18-ата минута, но Мортен Хюлманд изравни с великолепен удар от дистанция. В крайна сметка резултатът във Франкфурт беше поделен и датчаните ще мечтаят за 1/8-финалите.

Шмайхел-младши направи страхотно спасяване, за да откаже Оли Уоткинс в края на мача, а след това се яви пред медиите, където го очакваше неговият баща. Легендата на Манчестър Юнайтед работи на турнира като водещ за "Фокс Спортс".

"I do a lot of post-match interviews, but I never do this." 😍



This moment between Peter Schmeichel and his son Kasper is the best ❤️ @Pschmeichel1 | @kschmeichel1 pic.twitter.com/WsfW6tBdFy