Бензема готов за Ливърпул и Ел Класико

Карим Бензема е с контузен глезен, като поради тази причина ще пропусне предстоящия мач с Еспаньол. Той обаче ще бъде на линия за двубоите с Ливърпул и Барселона.

🚨🎙| Ancelotti: "Benzema? Ankle discomfort. He will be back for Liverpool."