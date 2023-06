Бензема пристигна в Саудитска Арабия, 60 000 го приветстват при представянето му (ВИДЕО)

Бензема пристигна в Джеда и бе посрещнат от част от ръководството на Ал Итихад, както и десетки привърженици. Утре той ще бъде представен официално на стадион „Крал Абдула“. Медиите в страната съобщават, че се очаква 60 хиляди души да приветстват звездата при представянето му като футболист на тима.

🇸🇦🛬 Karim Benzema arrives in Saudi Arabia for the first time since signing for Al Ittihad! Tomorrow he will be greeted by 60,000 supporters in the stadium. pic.twitter.com/WGjBTZV1rw