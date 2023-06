Бивш талант на Ливърпул премина в турския Фенербахче (ВИДЕО)

Райън Кент прекара близо 15 години в Ливърпул - 11 в академията на клуба и още 4 в мъжкия отбор. В първия отбор обаче крилото така и не успя да пробие, като не записа нито един мач. Той бе собственост на Ливърпул до 2019-та, когато премина в Рейнджърс.

Той изкара няколко периода под наем, докато бе собственост на Ливърпул, като игра за отборите на Ковънтри, Барнсли, Фрайбруг, Бристол, а също и за Рейнджърс. В Глазгоу той се задържа четири години, като изигра над 100 мача за клуба.

Райън Кент получи шанс да се докаже в няколко предсезонни подготовки на Ливърпул, но така и не успя да убеди Юрген Клоп, че има силите да се бори за титулярно място в атаката на "червените". Той бе един от големите таланти в академията, но не успя да разгърне потенциала си.

Любопитното е, че във Фенербахче Райън Кент може да играе под ръководството на румънската легенда Мирча Луческу, който отряза ЦСКА заради турците. Той се очаква да замени на поста вече напусналия Жорже Жезуш.

Междувременно стана ясно, че Ливърпул се е договорил с втори халф след трансфера на Алексис Мак Алистър (подробности четете в линка).

Official, confirmed: Ryan Kent signs for Fenerbahçe as free agent after leaving Rangers. 🟡🔵 #transferspic.twitter.com/JoqFMgJCVT