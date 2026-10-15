Войната в Украйна:

ЦСКА надигра Монако, но загуби злощастно след много пропиляни шансове в Европа

15 октомври 2026, 21:42 часа 2707 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦСКА надигра Монако, но загуби злощастно след много пропиляни шансове в Европа

След няколко години отсъствие от европейската сцена ЦСКА се завърна в европейските клубни турнири. "Армейците" посрещнаха лидера във Франция Монако в първия кръг на Лигата на конференциите. Възпитаниците на Маркус Гиздол играха на високи обороти през цялата среща, като пресираха високо съперника. Монако поведе с 2:0 и запази аванса си до 76-ата минута. Тогава Жоел Зварц върна едно попадение за ЦСКА. До края на срещата не падна друго попадение и така "червените" загубиха с 1:2

ЦСКА надигра Монако, но изостана в резултата

Още от самото начало на двубоя ЦСКА показа много високо темпо и голямо качество в играта си. Въпреки сериозната разлика в класите на двата отбора, "червените" започнаха с пресата още от първите минути. Те имаха шансове, но не успяха да се възползват. Още в третата минута Монако поведе чрез Парис Брунер, след като организира добра контраатака. Въпреки че изоставаше в резултата, ЦСКА продължи с пресата и създаде много на брой положения. Но от 10-те удара, които "червените" отправиха през първото полувреме, нито един не беше точен. Монако за втори път се възползва от високата линия на защитата на ЦСКА и в 43-ата минута звездата на монегаските Ансу Фати удвои аванса на отбора от Княжеството. Така първото полувреме приключи при резултат 2:0 за Монако.

Още: Откровен до болка Сенси: "Мислех да спра с футбола, имах тежки травми"

ЦСКА - Монако

Второ полувреме

През второто полувреме ЦСКА продължи с високата енергия и преса на терена. "Червените" ограничиха грешките и не дадоха толкова пространства на Монако, колкото през първото полувреме и това доведе до значително по-малко шансове за гостите. През цялата втора част монегаските отправиха едва 2 удара, докато "армейците" регистираха цели 11. ЦСКА създаде много опасни положения и беше все по-близо до гола. В 76-ата минута влезлият като резерва Жоел Зварц се възползва от центриране на Стефано Сенси и върна едно попадение.

До края на редовните 90 минути ЦСКА създаде още положения, но нито едно от тях не доведе до гол. В петте минути добавено време "червените" имаха възможността да изпълнят още два ъглови удара, но не се възползваха от тях. Така те загубиха първия си европейски мач с 1:2 от Монако

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Стефано Сенси: "ЦСКА има голяма история, не ме е страх от Монако"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Монако ЦСКА Лига на конференциите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес