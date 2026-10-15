ЦСКА надигра Монако, но загуби злощастно след много пропиляни шансове в Европа

След няколко години отсъствие от европейската сцена ЦСКА се завърна в европейските клубни турнири. "Армейците" посрещнаха лидера във Франция Монако в първия кръг на Лигата на конференциите. Възпитаниците на Маркус Гиздол играха на високи обороти през цялата среща, като пресираха високо съперника. Монако поведе с 2:0 и запази аванса си до 76-ата минута. Тогава Жоел Зварц върна едно попадение за ЦСКА. До края на срещата не падна друго попадение и така "червените" загубиха с 1:2

ЦСКА надигра Монако, но изостана в резултата

Още от самото начало на двубоя ЦСКА показа много високо темпо и голямо качество в играта си. Въпреки сериозната разлика в класите на двата отбора, "червените" започнаха с пресата още от първите минути. Те имаха шансове, но не успяха да се възползват. Още в третата минута Монако поведе чрез Парис Брунер, след като организира добра контраатака. Въпреки че изоставаше в резултата, ЦСКА продължи с пресата и създаде много на брой положения. Но от 10-те удара, които "червените" отправиха през първото полувреме, нито един не беше точен. Монако за втори път се възползва от високата линия на защитата на ЦСКА и в 43-ата минута звездата на монегаските Ансу Фати удвои аванса на отбора от Княжеството. Така първото полувреме приключи при резултат 2:0 за Монако.

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Второ полувреме

През второто полувреме ЦСКА продължи с високата енергия и преса на терена. "Червените" ограничиха грешките и не дадоха толкова пространства на Монако, колкото през първото полувреме и това доведе до значително по-малко шансове за гостите. През цялата втора част монегаските отправиха едва 2 удара, докато "армейците" регистираха цели 11. ЦСКА създаде много опасни положения и беше все по-близо до гола. В 76-ата минута влезлият като резерва Жоел Зварц се възползва от центриране на Стефано Сенси и върна едно попадение.

До края на редовните 90 минути ЦСКА създаде още положения, но нито едно от тях не доведе до гол. В петте минути добавено време "червените" имаха възможността да изпълнят още два ъглови удара, но не се възползваха от тях. Така те загубиха първия си европейски мач с 1:2 от Монако

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