Да откраднеш от Владимир Путин - смелчагата е от Ман Юнайтед! (ВИДЕО)

Разкритието за "кражбата" направи английската футболистка Алекс Скот. В книгата си "How (Not) To Be Strong" тя разказва за посещението при Путин, което е във връзка със Световното първенство по футбол в Русия през 2018 година.

Скот пише, че на излизане Рио Фърдинанд се е обърнал към нея и си е отворил шепата, а в нея имало лъжичка, задигната от срещата с Путин в Кремъл. "Рио ме разсмя на излизане - отвори ръката си и показа, че е откраднал чаена лъжичка за спомен", пише Скот в творбата си, цитирана от SportLive.bg.

Скот била и единствената жена при посещението на Путин.