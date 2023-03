Да преживееш смъртта на баща си, за да станеш футболна звезда и престижен лекар

Тя е една от най-добрите футболистки на националния отбор на Дания. Има над 100 мача за представителния тим на скандинавската страна. На клубно ниво се е подвизавала с екипите на Виборг, Сковбакен, Фуртуна, Манчестър Сити и ПСЖ, като през сезон 2020/2021 беше една от основните фигури в женския отбор на парижани, който спечели Лига 1.

Освен постиженията на "зеления килим", в същото време Надим е и лекар. През януари 2022 година тя успешно извървя пътя на трудното образование в областта на медицината. "Искам да благодаря на всички, които ме подкрепяха от самото начало. И на всички нови приятели, които намерих по пътя. Винаги ще съм благодарна за това", написа в Twitter Надя, след като завърши в Орхуския университет. Желанието ѝ е да бъде хирург именно в Дания - страната, която с гордост представлява на терена.

Историята дотук е достатъчно впечатляваща, но произходът на футболистката ще увеличи значително въздействието на този материал. Всъщност Надим е родена в Афганистан през 1988 година, където през този период женските права едва ли значат нещо. Тя и четирите ѝ сестри не могат да ходят на училище, майка им Хамида не може да работи. Дори играенето на футбол е съпътствано с множество пречки и Надя трябва да рита топката само в градината - навън било забранено за нея.

На 12-годишна възраст спортистката губи баща си. Той е генерал в Афганистанската национална армия, но талибаните го екзекутират през 2000 г., което довежда до бягството на семейството от азиатската държава. "Планирахме да избягаме в Лондон, където имахме роднини. С фалшивите паспорти минахме през Пакистан, а след това към Италия. Заедно със семейство ми се качихме в камион, мислейки, че отиваме в Лондон. След няколко дни в превозното средство, онова, което видяхме, беше само дървета, а не Биг Бен. Попитахме един минувач и се оказа, че са ни оставили в Дания", разказва мюсюлманката.

Там жените са настанени в бежански лагер. "За първи път видях какво е футбол. Някакви деца ритаха топка в училищен двор. От онзи момент нататък, непрекъснато бях с топка в крака" - спомня си Надим. Така започва нейната приказка в спорта.

На Европейското първенство през 2017 година нападателката е част от датската сензация, като тимът е сравняван с мъжкия отбор, триумфирал изненадващо с титлата през 1992 г. в надпреварата на Стария континент. В крайна сметка женският "червен динамит" завоюва среброто след загуба от Нидерландия с 4:2. Сега Надя играе за американския ФК Расинг Луисвил и може да гледа с усмивка на 18-годишната си успешна кариера. "Знам, че когато ме погледнете и знаете, че играя футбол, си казвате, че няма начин да съм мюсюлманка. Но това е толкова погрешно схващане, както и какво е ислямът и религията. В крайна сметка мисля, че най-важното е да си добър човек", казва тя.

Thanks to everyone who has been supporting me from day 1, and all new friends I made along the road. I could not have done it without you, and I will forever be grateful for your support ❤️



For the haters, I did it again. Kicked a** and there’s nothing you can do about it! pic.twitter.com/zqdy3kay0b