Десетилетие по-късно: Клоп се завърна в Дортмунд и взриви "Сигнал Идуна Парк" (ВИДЕО)

Близо десетилетие по-късно германският мениджър Юрген Клоп се завърна като треньор в Борусия Дортмунд. Той бе част от бенефисния мач на бившите футболисти на "жълто-черните" Якуб Блашчиковски и Лукас Пишчек, като бе мениджър на тима на Блашчиковски, който спечели мача с 5:4 пред повече от 80 000 зрители на "Сигнал Идуна Парк".

В селекцията на Блашчиковски бяха Роман Вайденфелер, Невен Суботич, Кевин Гроскройц, Камил Гросицки, Мохамед Зидан, Нелсон Валдес. В отбора бе и дългогодишният защитник на Дортмунд Матс Хумелс, който беше заменен в средата на първото полувреме и направи почетна обиколка на стадиона под бурните аплодисменти на привържениците. Хумелс ще играе през този сезон в състава на Рома.

Jürgen Klopp back on the Dortmund touchline like he never left 💛 pic.twitter.com/xmLIqwEqgz