Ди Мария се сбогува с Аржентина, Меси го разплака с емоционално послание (ВИДЕО)

Миналото лято аржентинската звезда Анхел Ди Мария обяви решението си да се оттегли от националния отбор след Копа Америка през 2024 година. Така той завърши международната си кариера на върха, след като Аржентина триумфира на тазгодишното издание на турнира. Вчера преди квалификационния мач за Мондиал 2026 на "гаучосите" с Чили, спечелен с 3:0, се проведе церемония в чест на 36-годишния нападател. Ди Мария се оттегля от международната си служба, след като изигра 145 мача с националната фланелка, в които спечели два пъти континенталната корона и Световното първенство през 2022 година.

По време на тържеството на 36-годишния аржентинец на таблото на стадиона беше излъчено видео с обръщение от Лионел Меси. Меси, който в момента се възстановява от контузията си във Флорида, е прекарал цялата си международна кариера в сътрудничество с Ди Мария, наслаждавайки се на олимпийската златна слава заедно през 2008 г., както и на сезона един до друг в ПСЖ през 2021-22 г. Ди Мария не успя да сдържи сълзите си, докато гледаше.

Във видеопослание за своя близък приятел и колега, Меси каза: "Съжалявам, че не можах да бъда тук в тази много специална вечер за теб. Знаеш, че в момента се възстановявам, за да мога да се върна. Исках да бъда там, но не мога, затова с това видео ти пожелавам да се насладиш на тази нощ със семейството си, с близките си и с целия аржентински народ. Тази почит е толкова заслужена за всичко, което направи за страната ни. Имахме щастието да споделим една година заедно на клубно ниво. Кой би си помислил за всичко, през което преминахме в националния отбор, за всичко, което преживяхме. Отвъд всичко, през което трябваше да преминем, в крайна сметка станахме шампиони. Наслаждавай се, защото го заслужаваш, ще ни липсваш много."

❤️ Messi's message to Di Maria:



"I hope you enjoy this evening a lot with your family and loved ones. We’ve said everything we needed to say. We shared so much, and who would have thought it would end this way? We’ll miss you a lot. See you soon." 🥹



pic.twitter.com/d5BjV36hnv