Диого Жота е шофирал със значително превишена скорост, сочат резултатите от разследването

Загиналият в автомобилна катастрофа футболист на Ливърпул Диого Жота е бил зад волана на катастрофиралото Lamborghini, установи разследването на испанската полиция. Освен това властите разкриват, че Жота "значително е превишил разрешената за магистралата скорост". На този етап не е ясна точната скорост, с която се е движил автомобилът на португалеца, но ограничението на магистралите в Испания е 120 км/ч.

Жота и брат му Андре Силва загинаха в нощта между 2 и 3 юли в северозападна Испания, като се смята, че инцидентът е станал заради спукана сума при изпреварване. Диого е загубил контрол над автомобила и се е забил в мантинелата, което е довело до възпламеняване. Огънят не позволява на свидетели на инцидента да се намесят, като двамата братя загиват на пътя още преди идването на спешна помощ.

