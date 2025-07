Арсенал привлича крило на съперник от Лондон, договаря се трансферна сума

Арсенал вече привлече Мартин Субименди и Кепа Арисабалага в подготовка за борба за Висшата лига и Шампионска лига през следващия сезон. Отборът също води комуникация със Спортинг относно покупката на Виктор Гьокереш, а сега отвориха преговори и с Челси за Нони Мадуеке. Крилото, което е силно желано от треньорът на "топчиите" Микел Артета, се е съгласил с условията на клуба от северен Лондон, твърди спортния журналист Фабрицио Романо.

23-годишният нападател е основен играч в състава на Челси и договорът му изтича през 2030 година. Това означава, че щабът на Арсенал ще трябва да подготви задоволителна сума, вероятно над 50 милиона евро. Важно е да се напомни, че „топчиите“ са в преговори и за други двама нападателни футболисти – Еберечи Езе от Кристъл Палас и Родриго от Реал Мадрид.

„Досега Нони беше много важен за нас. Но моето послание към играчите и клуба е, че аз единствено искам футболисти, които са щастливи да бъдат в Челси. Тези, които не са, могат да си ходят свободно.“, заяви треньорът на „сините“ Енцо Мареска пред медиите относно слуховете около английското крило.

През изминалия сезон Мадуеке вкара 11 гола и направи 5 голови подавания в 41 мача със синия екип. Той е част от състава на Челси за Световното клубно първенство и вече изигра 5 мача, като на отбора му предстои финал срещу победителя в мача Пари Сен Жермен – Реал Мадрид.

