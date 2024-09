Дясната ръка на Клоп изяде здрав пердах на старта в Шампионска лига (ВИДЕО)

Дългогодишният помощник на Юрген Клоп в Ливърпул - Пеп Линдерс, тръгна с тежко поражение в основната схема на Шампионска лига. Линдерс, който през лятото пое тима на РБ Залцбург, допусна загуба от Спарта Прага с 0:3 като гост в първи мач от новото издание на турнира.

Спарта тотално надигра отбора на Линдерс, като още във втората минута Кайринен откри за домакините. В края на първото полувреме пък Олатунджи удвои аванса на чешкия тим. В 58-ата минута Лачи вкара трети гол, а до края Залцбург не намери отговор на инкасираните попадения.

Sparta Prague grab a 𝙈𝘼𝙎𝙎𝙄𝙑𝙀 𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙍𝙔 in their first CL game in 19 year 🇨🇿🔥 pic.twitter.com/tlorHYt26Q