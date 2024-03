Дортмунд и Леверкузен записаха нови победи в Бундеслигата (ВИДЕО)

Бившият футболист на Дортмунд Марио Гьотце откри резултата за Айнтрахт в 13-ата минута, но 20 минути по-късно Карим Адейеми изравни. В 81-ата минута Матс Хумелс направи обрата пълен, а в продължението на мача Емре Джан сложи точка на спора с гол от дузпа.

