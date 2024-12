Фамозен обрат за 2 минути донесе победата на Юнайтед срещу Манчестър Сити

Манчестър Юнайтед постигна значим обрат за 120 секунди и победи Манчестър Сити с 2:1 в двубой от 16-ия кръг на Висшата лига. На "Етихад" Йошко Гвардиол изведе "гражданите" напред в 36-ата минута. 120 секунди преди да изтече редовното време Бруно Фернадеш възстанови паритета, а точно в 90-ата минута Амад Диало се възползва от брилянтен пас на Лисандро Мартинес и накара феновете на "червените дяволи" да избухнат. Отборът на Пеп Гуардиола отново загуби точки и остана на петото място с актив от 27. Тимът на Рубен Аморим и 12-и с 22 пункта.

Срещата започна зле за гостите, тъй като Мейсън Маунт се контузи и трябваше да бъде сменен принудително от Коби Мейно. Фил Фоудън тормозеше противниковата отбрана, но опитите му не се ознаменуваха с успех. В 36-ата минута Гвардиол засече центриране на Де Бройне от корнер и матира Андре Онана за 1:0.

