Докато Слот обира награди: Пеп Гуардиола хвали Аморим, който впечатли с изказване (ВИДЕО)

Арне Слот спечели наградата за Мениджър на месеца във Висшата лига за ноември. Наставникът на Ливърпул заслужи приза за пръв път, откакто е начело на мърсисайдци. Междувременно Пеп Гуардиола и Рубен Аморим дадоха пресконференции преди дербито между Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити от 16-ия кръг на английското първенство. Испанският специалист похвали португалския си колега, който от своя страна впечатли с изказване.

„Винаги е приятно да спечелиш нещо, защото това означава, че си спечелил много мачове, а това е най-важното“, каза Слот. „Така че, спечелването на такава награда е резултат от успехите – и това ми доставя най-голямо удоволствие", заяви Слот, чийто тим е едноличен лидер в класирането с 35 точки - с 4 пред втория Челси, а и с мач по-малко.

ОЩЕ: Арне Слот постави основната си трансферна цел в Ливърпул, набеляза нападател от Висшата лига

"Аморим вече има влияние в Манчестър Юнайтед. Вече започна да налага своите модели. Сигурен съм, че ще свърши добра работа", каза Гуардиола преди манчестърското дерби. По-рано през сезона Рубен Аморим победи "гражданите", но като предводител на Спортинг Лисабон. "Сигурен съм, че загубата с 1:4 от Спортинг ще има своето влияние, както имаше и онази победа с 5:0 срещу Спортинг преди две години. Шегувам се. Взехме си своите поуки. Повярвайте ми, бих искал да изиграя мача по същия начин, както го направихме в Лисабон", разкри Пеп.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим пък отрече слуховете, които го свързваха с Манчестър Сити. “Никога не съм имал такива разговори. Манчестър Юнайтед беше единствената ми опция. Когато дойдоха да говорят с мен, нямах съмнения, защото вече имах нещо наум, че това може да бъде възможност за мен. Не е имало нищо с Манчестър Сити или Уго Виана", каза португалецът.

ОЩЕ: Откритието на сър Алекс, което избухна в дебюта си, а после стана резерва на бивш цесекар

🚨 Rúben Amorim on chances to be new Man City manager before Man United call: “Never. Never heard from them and Man United was my only option”.



“When Man Utd talked to me I had no doubts. I had already something in my mind that could be a possibility”.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/ueDrP42xV6