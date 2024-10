Германия, Франция и Италия не допуснаха грешки в Лигата на нациите (резултати)

Три от водещите футболни нации - Германия, Франция и Италия, записаха победи в днешните си мачове от Лигата на нациите. Бундестимът надви Нидерландия с 1:0 като домакин, "петлите" се справиха с Белгия с 2:1 като гост, а "Скуадра адзура" разгроми Израел с 4:1 като домакин.

23-годишният футболист на Щутгарт Джейми Левелинг донесе победата на Германия с гол в средата на второто полувреме. Той успя да вкара гол и още във втората минута, но ВАР отмени попадението. Нидерландия пък не успя да създаде почти нищо опасно пред противниковата врата и логично загуби.

🤯🇩🇪 Jamie Leweling scores his debut goal for Germany…



…after getting his first call up ever due to an injury, and playing last minute due to an injury.



Despite goal disallowed in the first half, Leweling scores in the second half.



Unforgettable night. ✨ pic.twitter.com/IZTEnHz7LD