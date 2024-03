И отбор с 6 поредни победи не успя да спре Интер по пътя към титлата в Серия А (ВИДЕО)

Единственото попадение в срещата отбеляза 23-годишният германски защитник Ян Бисек, който се разписа в 37-ата минута. Иначе Болоня имаше превес по отношение на притежанието на топката и на създадените голови положения в мача, но така и не успя да застраши сериозно противниковата врата.

В класирането Интер остава лидер със 75 точки - с 18 пункта преднина пред втория Ювентус, който в неделя домакинства на Аталанта. До края на сезона остават само осем мача и изглежда почти невъзможно "нерадзурите" да изпуснат титлата. Болоня пък заема четвърто място с 51 точки и продължава да се бори за участие в Шампионска лига.

🚨🇮🇹 GOAL | Bologna 0-1 Inter | Bisseck



INTER HAVE TAKEN THE LEAD!pic.twitter.com/fvsmErJtoT