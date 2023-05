Истерия в Китай: Меси и Аржентина идват за контрола през юни

Аржентинското посолство в Китай обяви днес, че световните шампиони ще се изправят срещу Австралия на 15 юни. Меси ще посети страната за първи път от 2017 насам и общо за седми в кариерата си, пише агенция "Ройтерс".

It’s officially confirmed! Led by Lionel Messi, the 2022 FIFA World Cup Champion Argentina will play a friendly match against Australia in Beijing, the capital of China, on June 15, the Embassy of Argentina in China said on Monday. pic.twitter.com/Wa5hgqFutj