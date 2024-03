Изненада: Левандовски сменя Барса с друг испански гранд

Роберт Левандовски има договор с Барселона до лятото на 2026 година като в него има опция за удължаването му с още един сезон. Шефовете на каталунците обаче не са склонни да оставят нападателя да изпълни контракта си.

Причината е, че в края на август 2024-та той ще навърши 36 години. Босовете на Барселона се притесняват от напредналата футболна възраст на нападателя и искат да разчитат на по-млади играчи. Затова и от Барселона са готови да продадат Левандовски на Атлетико Мадрид. Очаква се „блаугранас“ да поискат около 20 милиона евро за правата на голаджията.

🚨 Atlético Madrid could make a move for Robert Lewandowski this summer. @rubenuria 🇵🇱 pic.twitter.com/b2927Zd3N7