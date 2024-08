Каталунският план Б за Нико Уилямс: Барселона в контакт с познато на Ханзи Флик лице

Барселона не губи надежда в преследването на Нико Уилямс, но вече търси алтернативи. Една от тях е Кингсли Коман, когото новият наставник на каталунците Ханзи Флик познава много добре. Двамата работиха заедно в Байерн Мюнхен, когато баварците стигнаха до 6 титли в един сезон, а сега може да се срещнат отново в Барселона.

Германският журналист Флориан Плетенбург съобщава, че вече е осъществен контакт между Барселона и представители на Коман. В Каталуния са били информирани, че Байерн ще приеме оферта за френското крило, за когото се твърди, че няма място в състава на Венсан Компани за новия сезон. Засега Коман не е приоритет, но това може да се промени през следващите седмици. Въпреки че сега отново е в рамките на лимита си за заплати, Барселона ще трябва да организира напускането на играчи, за да гарантира, че ще има достатъчно място да регистрира Коман в Ла Лига, в случай че сделката се осъществи.

