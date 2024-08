Потвърдено: Голям трансфер за Барселона! Привлича европейски шампион

Ръководството на Барселона съвсем скоро ще обяви голям входящ трансфер! Каталунците ще се подсилят с европейския шампион Дани Олмо, когото ще закупят от РБ Лайпциг. Новината съобщи авторитетният журналист Фабрицио Романо.

Договорът на атакуващия състезател ще бъде за шест години. "Блаугранас" ще заплатят 55 млн. евро плюс още 7 млн. при изпълнението на определени клаузи за правата на Олмо. Според информацията голяма част от бонусите обаче са трудни за реализиране.

ОЩЕ: "Кметът на Барселона": Стоичков се включи в представянето на новите каталунски екипи (ВИДЕО)

🚨🔵🔴 EXCL: Dani Olmo to Barça, here we go! Verbal agreement in place after key mission in Leipzig for Barça director Deco.



€55m guaranteed package plus €7m in add-ons, main part difficult to reach.



Olmo agreed on six year deal valid until June 2030 and he wanted Barça move. pic.twitter.com/Y3aZHyf9iF