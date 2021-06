"Кока-кола" отговори на Роналдо за преместените бутилки

На пресконференцията преди мача с Унгария капитанът на действащите шампиони премести две стъклени бутилки "Кока-кола", сложени на масата с рекламна цел. На тяхно място Роналдо постави пред себе си бутилка вода.

🥤👀 Cristiano Ronaldo wasn't pleased with the bottles of coke at his press conference and shouted 'drink water!'...#POR | #CR7 pic.twitter.com/QwKeyKx2II